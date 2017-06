2017 ABCA/Rawlings NCAA Division 1 All-Region Team Announced

The 2017 ABCA/Rawlings NCAA Div. I All-Region teams have been announced in all eight regions. The teams are voted on by members of the American Baseball Coaches Association and the process is led by the ABCA NCAA Div. I All-America Committee.

ABCA/Rawlings All-Region first-team selections are nominated for ABCA/Rawlings All-America honors. The ABCA/Rawlings All-Americans will be announced on Saturday, June 17. The ABCA/Rawlings Gold Glove Team finalists will be announced on Twitter on Monday, June 19, and the Gold Glove winners will be announced on Wednesday, June 21.

The Chair of the ABCA NCAA Div. I All-America & Coach of the Year Committee is Dean Ehehalt of Monmouth University. Also on the committee are Mike Stone of UMass, Brian O’Connor of the University of Virginia, Butch Thompson of Auburn University, Steve Jaksa of Central Michigan University, Dan Heefner of Dallas Baptist University, Tommy Raffo of Arkansas State University and George Horton of the University of Oregon.

The ABCA, founded in 1945, is the primary professional organization for baseball coaches at the amateur level. Its over 8,000 members represent all 50 states and 25 countries. Since its initial meeting of 27 college baseball coaches in June 1945, Association membership has broadened to include eight divisions: NCAA Division I, II and III, NAIA, NJCAA, Pacific Association Division, High School and Youth. The 74th annual ABCA Convention will be held Jan. 4-7, 2018 in Indianapolis, Indiana.

Rawlings Sporting Goods Company, Inc. is an innovative manufacturer and marketer of sporting goods worldwide. Founded in 1887, Rawlings is the Official Ball Supplier and Batting Helmet of Major League Baseball®, the official baseball of Minor League Baseball™ and the NCAA®, and the approved baseball, basketball, football and softball of the National High School Federation®.

2017 Northeast-ABCA/Rawlings All-Region Teams NCAA Div. I Northeast All-Region First Team Pos. Player Cl. School State C Mickey Gasper Jr. Bryant RI 1B Joe Drpich Jr. Siena NY 2B Chris Hess Jr. Rhode Island RI 3B Matt O’Neil Sr. Rhode Island RI SS Jesse Berardi Jr. St. John’s NY OF Mike Corin Sr. Rhode Island RI OF Ashton Bardzell So. Hartford CT OF Mike Donadio Sr. St. John’s NY DH Benny Wanger So. Yale CT P Sean Mooney Fr. St. John’s NY P Aaron Phillips Jr. St. Bonaventure NY P Beau Sulser Sr. Dartmouth NH RP John Russell Jr. Connecticut CT NCAA Div. I Northeast All-Region Second Team Pos. Player Cl. School State C Phil Capra So. Wagner NY 1B John Valente Jr. St. John’s NY 2B Kyle Bartelman Sr. Columbia NY 3B Randell Kanemaru Jr. Columbia NY SS Cole Peterson Jr. St. Bonaventure NY OF Tim Graul Sr. Penn PA OF Patrick Robinson So. Harvard MA OF Toby Handley Sr. Stony Brook NY DH Troy Scocca Sr. Fairfield CT P Nick Gallagher So. Binghamton NY P Scott Politz So. Yale CT P Danny Marsh Sr. Wagner NY RP Jared Finkel Jr. Iona NY 2017 East-ABCA/Rawlings All-Region Teams NCAA Div. I East All-Region First Team Pos. Player Cl. School State C Ryan Jeffers So. UNC Wilmington NC 1B Nick Patten So. Delaware DE 2B Jared Young Jr. Old Dominion VA 3B Sam Clark Sr. Bucknell PA SS Zach Rutherford Jr. Old Dominion VA OF Kyle Davis Jr. West Virginia WV OF Logan Farrar Sr. VCU VA OF Casey Golden Sr. UNC Wilmington NC DH Nick Feight Jr. UNC Wilmington NC P Devin Hemmerich Sr. Norfolk State VA P Alex Royalty So. UNC Wilmington NC P Brooks Vial Sr. VCU VA RP Sam Donko Sr. VCU VA NCAA Div. I East All-Region Second Team Pos. Player Cl. School State C Hunter Dolshun Sr. UMBC MD 1B Bobby Campbell Sr. George Washington DC 2B Cullen Large Jr. William & Mary VA 3B Christian Torres Fr. UMBC MD SS Travis Blue Sr. Navy MD OF Jordan Glover Sr. Delaware DE OF Jacen Nalesnik Sr. Lehigh PA OF Adam Sisk Jr. James Madison VA DH Doug Trimble Sr. Delaware DE P Ron Marinaccio Jr. Delaware DE P Elliott Raimo Fr. George Washington DC P Connor Van Hoose Jr. Bucknell PA RP Will Kobos So. George Washington DC 2017 Atlantic-ABCA/Rawlings All-Region Teams NCAA Div. I Atlantic All-Region First Team Pos. Player Cl. School State C Ben Breazeale Sr. Wake Forest NC 1B Gavin Sheets Jr. Wake Forest NC 2B Wade Bailey Jr. Georgia Tech GA 3B Johnny Aiello So. Wake Forest NC SS Logan Warmoth Jr. North Carolina NC OF Adam Haseley Jr. Virginia VA OF Stuart Fairchild Jr. Wake Forest NC OF Will Robertson Sr. Davidson NC OF Bryson Bowman Sr. Western Carolina NC DH Quincy Nieporte Sr. Florida State FL P J.B. Bukauskas Jr. North Carolina NC P Will Gaddis Jr. Furman SC P Tyler Holton So. Florida State FL P JP Sears Jr. The Citadel SC RP Josh Hiatt Fr. North Carolina NC NCAA Div. I Atlantic All-Region Second Team Pos. Player Cl. School State C Joey Bart So. Georgia Tech GA 1B Pavin Smith Jr. Virginia VA 2B Jake Mueller So. Wake Forest NC 3B Dylan Busby Jr. Florida State FL SS Joe Dunand Jr. North Carolina State NC OF Seth Beer So. Clemson SC OF Reed Rohlman Jr. Clemson SC OF Logan McRae So. College of Charleston SC DH Ashton McGee Fr. North Carolina NC P Alex Cunningham Gr. Coastal Carolina SC P Brian Shaffer Jr. Maryland MD P Parker Dunshee Sr. Wake Forest NC RP Tommy Doyle Jr. Virginia VA 2017 South-ABCA/Rawlings All-Region Teams NCAA Div. I South All-Region First Team Pos. Player Cl. School State C Hagen Owenby Jr. East Tennessee State TN 1B Brent Rooker Jr. Mississippi State MS 2B Riley Mahan Jr. Kentucky KY 3B Drew Ellis Jr. Louisville KY SS Devin Hairston Jr. Louisville KY SS Kevin Merrell Jr. South Florida FL OF Greg Deichmann Jr. LSU LA OF Matt Wallner Fr. Southern Mississippi MS OF Niko Hulsizer So. Morehead State KY OF Jeren Kendall Jr. Vanderbilt TN OF Tristan Pompey So. Kentucky KY DH Ryan Flick Jr. Tennessee Tech TN P/DH Brendan McKay Jr. Louisville KY P Casey Mize So. Auburn AL P Alex Lange Jr. LSU LA P Alex Faedo Jr. Florida FL RP Lincoln Henzman Jr. Louisville KY RP Michael Byrne So. Florida FL NCAA Div. I South All-Region Second Team Pos. Player Cl. School State C Charlie Carpenter Jr. USC Upstate SC 1B Chad Spanberger Jr. Arkansas AR 1B Ben Fisher Sr. Eastern Kentucky KY 2B Cole Freeman Sr. LSU LA 3B Taylor Braley Jr. Southern Mississippi MS SS Ryan Gridley Jr. Mississippi State MS OF Brandon Gutzler Jr. Murray State KY OF Chris Carrier Sr. Memphis TN OF Jonah Todd Jr. Auburn AL DH Nick Rivera Sr. Florida Gulf Coast FL P Sean Hjelle So. Kentucky KY P Robby Howell Sr. UCF FL P Logan Gilbert So. Stetson FL RP Nick Sandlin So. Southern Mississippi MS 2017 South Central-ABCA/Rawlings All-Region Teams NCAA Div. I South Central All-Region First Team Pos. Player Cl. School State C Brent Diaz Jr. Louisiana Tech LA 1B David Fry Jr. Northwestern State LA 2B Carson Crites Sr. Southeastern Louisiana LA 3B Jake Scheiner Jr. Houston TX SS Tyler Frank So. Florida Atlantic FL OF Travis Swaggerty So. South Alabama AL OF Raphael Gladu Sr. Louisiana Tech LA OF Theodore Hoffman Jr. Texas State TX DH Josh Evans Jr. Stephen F. Austin TX P Gunner Leger Jr. Louisiana LA P Trey Cumbie So. Houston TX P Heath Donica Sr. Sam Houston State TX RP Wyatt Marks Jr. Louisiana LA NCAA Div. I South Central All-Region Second Team Pos. Player Cl. School State C Jared Barnes Jr. South Alabama AL 1B Hunter Strong So. Central Arkansas AR 2B Jordan Washam Sr. Louisiana Tech LA 3B Taylor Schwaner Jr. Southeastern Louisiana LA SS Marshawn Taylor Jr. Grambling LA OF Shane Selman So. McNeese State LA OF David Miranda Jr. Florida Atlantic FL OF Bryce Johnson Jr. Sam Houston State TX DH Ricky Ramirez, Jr. Sr. McNeese State LA P Mac Sceroler Jr. Southeastern Louisiana LA P Nate Harris Sr. Louisiana Tech LA P Andrew Crane Jr. Troy AL RP Jose Tirado Jr. Jackson State MS 2017 Mideast-ABCA/Rawlings All-Region Teams NCAA Div. I Mideast All-Region First Team Pos. Player Cl. School State C Rob Calabrese Jr. Illinois-Chicago IL 1B Jake Adams Jr. Iowa IA 2B Sean Kennedy Sr. Ball State IN 3B Rylan Bannon Jr. Xavier OH SS Mason McCoy Sr. Iowa IA OF Sam Finfer Sr. Marshall WV OF Tanner Allison Jr. Western Michigan MI OF Daniel Jipping Jr. Central Michigan MI DH Matt Lloyd So. Indiana IN P Joey Murray So. Kent State OH P Jake Dahlberg Sr. Illinois-Chicago IL P Oliver Jaskie Jr. Michigan MI RP Alex Padilla So. Illinois-Chicago IL NCAA Div. I Mideast All-Region Second Team Pos. Player Cl. School State C Daulton Varsho Jr. Milwaukee WI 1B Zach Sterry Sr. Oakland MI 2B Ako Thomas So. Michigan MI 3B Dougie Parks Jr. Eastern Illinois IL SS Michael Brdar Sr. Michigan MI OF Jack Yalowitz So. Illinois IL OF Joe Hoscheit Sr. Northwestern IL OF Spencer Ibarra Sr. Ohio OH DH Vinny Mallaro Sr. Buffalo NY P Zac Lowther Jr. Xavier OH P Ryan Weiss Fr. Wright State OH P Alex Troop So. Michigan State MI RP Jackson Lamb Jr. Michigan MI 2017 Midwest-ABCA/Rawlings All-Region Teams NCAA Div. I Midwest All-Region First Team Pos. Player Cl. School State C Evan Skoug Jr. TCU TX 1B Austin Listi Sr. Dallas Baptist TX 2B Braden Shewmake Fr. Texas A&M TX 3B Jake Burger Jr. Missouri State MO SS Jeremy Eierman So. Missouri State MO OF Garrett McCain Jr. Oklahoma State OK OF Austen Wade Jr. TCU TX OF Adam Groesbeck Sr. Air Force CO DH Tyler Jones Sr. Air Force CO P Steven Gingery So. Texas Tech TX P Jared Janczak So. TCU TX P Miguel Ausua Jr. Oral Roberts OK RP Troy Montemayor Jr. Baylor TX NCAA Div. I Midwest All-Region Second Team Pos. Player Cl. School State C Matt Whatley Jr. Oral Roberts OK 1B Hunter Hargrove Sr. Texas Tech TX 2B Brett Sakurai Sr. New Mexico State NM 3B Carl Stajduhar Jr. New Mexico NM SS Orlando Garcia Jr. Texas Tech TX OF Devlin Granberg Jr. Dallas Baptist TX OF Steele Walker So. Oklahoma OK OF Luis Gonzalez Jr. New Mexico NM DH Luken Baker So. TCU TX P Morgan Cooper Jr. Texas TX P Brigham Hill Jr. Texas A&M TX P Doug Still Jr. Missouri State MO RP Durbin Feltman So. TCU TX 2017 West-ABCA/Rawlings All-Region Teams NCAA Div. I West All-Region First Team Pos. Player Cl. School State C David Banuelos Jr. Long Beach State CA 1B Aaron Arruda Jr. Fresno State CA 1B JJ Matijevic Jr. Arizona AZ 2B Nick Madrigal So. Oregon State OR 3B Dallas Carroll Sr. Utah UT SS Danny Sheehan Sr. San Diego State CA OF Tyler Adkison Jr. San Diego State CA OF Scott Hurst Fr. Cal State Fullerton CA OF Brock Hale So. Brigham Young UT OF Jared Oliva Jr. Arizona AZ DH Keston Hiura Jr. UC Irvine CA P Luke Heimlich Jr. Oregon State OR P Jake Thompson Jr. Oregon State OR P David Peterson Jr. Oregon OR P Cory Abbott Jr. Loyola Marymount CA RP Colton Hock Jr. Stanford CA NCAA Div. I West All-Region Second Team Pos. Player Cl. School State C Bronson Larsen Sr. Brigham Young UT 1B Austin Bush Jr. UC Santa Barbara CA 2B Scott Silva Sr. Fresno State CA 3B Ramsey Romano Jr. Long Beach State CA SS Nico Hoerner So. Stanford CA OF Jake Stone Sr. Fresno State CA OF Michael Echavia Jr. Nevada NV OF Jared Akins Sr. Fresno State CA OF Garrison Schwartz Jr. Grand Canyon AZ DH Alfonso Rivas III So. Arizona AZ P Griffin Canning Jr. UCLA CA P Eli Morgan Jr. Gonzaga WA P Darren McCaughan Jr. Long Beach State CA P Connor Seabold Jr. Cal State Fullerton CA RP Kenyon Yovan Fr. Oregon OR