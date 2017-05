2017 ABCA/Rawlings NCAA Division 3 All-Region Teams and Regional Players of the Year Awards Announced

The 2017 ABCA/Rawlings NCAA Div. III All-Region teams and Regional Players of the Year have been announced in all eight regions. The teams are voted on by members of the American Baseball Coaches Association and the process is led by the ABCA NCAA Div. III All-America Committee.

ABCA/Rawlings All-Region first-team selections are nominated for ABCA/Rawlings All-America honors. ABCA/Rawlings All-Americans will be announced on the evening of Thursday, May 25. The ABCA/Rawlings Gold Glove Team will be announced on Wednesday, June 21.

The ABCA All-America team was first recognized in 1949 and now includes nine divisions: NCAA Divisions I, II and III, NAIA, NJCAA Divisions I, II and III, Pacific Association Division, and high school. ABCA/Rawlings Gold Glove teams were first recognized in 2007.

The Chair of the ABCA NCAA Div. III All-America & Coach of the Year Committee is Paul Hesse of the University of Mt. Union. Also on the committee are Matt LaBranche (Eastern Connecticut State), Cory Paluga (Elmira College), Dean Glus (The College of New Jersey), Ray Hedrick (Randolph-Macon College), Luke Johnson (North Park University), Jerry Haugen (St. John’s University, MN) and Scott Winterburn (University of La Verne).

The ABCA, founded in 1945, is the primary professional organization for baseball coaches at the amateur level. Its over 8,000 members represent all 50 states and 25 countries. Since its initial meeting of 27 college baseball coaches in June 1945, Association membership has broadened to include eight divisions: NCAA Division I, II and III, NAIA, NJCAA, Pacific Association Division, High School and Youth. The 74th annual ABCA Convention will be held Jan. 4-7, 2018 in Indianapolis, Indiana.

2017 New England-ABCA/Rawlings All-Region Teams NCAA Div. III New England All-Region First Team Pos. Player Cl. School State C Matt Brenner Sr. Suffolk MA 1B Chris Fowler Jr. UMass Boston MA 2B Kyle Hartenstein Jr. Mitchell CT 3B Taylor Black Sr. St. Joseph’s ME SS Austin Filiere Jr. MIT MA SS Kyle Bonicki Jr. Clark MA OF Alex Zachary Sr. Eastern Connecticut State CT OF Brady Chant Jr. Suffolk MA OF Ryan Tropeano So. WPI MA DH Ryan Arena Jr. Babson MA UT Jake Dexter So. Southern Maine ME P Speros Varinos Sr. Tufts MA P Devin Hayes Sr. Castleton VT P Patrick Maybach Fr. Salve Regina RI P Chuck Gibson Sr. Suffolk MA NCAA Div. III New England All-Region Second Team Pos. Player Cl. School State C Christian Vargas Jr. Salve Regina RI 1B Matt Howard Jr. WPI MA 1B Taylor Cacciola Sr. UMass Dartmouth MA 2B Cam Cook Jr. Nichols MA 3B Alex Parkos So. Eastern Connecticut State CT 3B Tom O’Hara Jr. Tufts MA SS Garrett Griffin Jr. Mitchell CT OF Dylan Hapworth Fr. Southern Maine ME OF Evan Delaney So. New England College NH OF Yanni Thanopoulos Sr. Amherst MA OF Anthony Crowley So. Westfield State MA DH Adam Barry Sr. Worcester State MA UT Davis Mikell Fr. Castleton VT P Ethan Forrest Sr. Newbury MA P Jimmy Fitzgerald Jr. Salve Regina RI P Matt Nunes Sr. Westfield State MA RP Josh Partridge Jr. St. Joseph’s ME NCAA Div. III New England All-Region Third Team Pos. Player Cl. School State C Chris Bosco So. Roger Williams RI 1B Nick Falkson Jr. Tufts MA 2B John Militano Jr. Salve Regina RI 3B Steven Gallagher So. WPI MA 3B Kyle Boudrais So. UMass Boston MA SS Mike Kochiss Sr. Endicott MA SS Nick Comei Sr. WPI MA OF Matt Johnston Fr. MIT MA OF Teddy Downing Jr. Clark MA OF Matt Sobray Jr. Newbury MA OF Dave Matthews So. Johnson & Wales RI DH Jameson Collins Sr. St. Joseph’s ME UT Dan Mantoni Sr. UMass Boston MA P Bob Hamel So. Western New England MA P Matt Tulley Sr. UMass Boston MA P Kevin Gould So. Endicott MA P Cal Slepkow So. Clark MA RP Mike Duclos Sr. WPI MA New England Position Player of the Year: Alex Zachary, Sr., OF, Eastern Connecticut State New England Pitcher of the Year: Speros Varinos, Sr., Tufts 2017 New York-ABCA/Rawlings All-Region Teams NCAA Div. III New York All-Region First Team Pos. Player Cl. School State C Justin Teague Jr. Cortland NY 1B Brian McLaughlin Sr. Maritime NY 2B Steven Figueroa Sr. Cortland NY 3B Eric Hamilton Sr. Oswego State NY SS Tommy Ziegen Sr. Old Westbury NY OF Will Gorman Sr. RIT NY OF Mike Dellicarri So. Oswego State NY OF Sam Little So. Ithaca NY DH Stephen Semler Jr. Maritime NY UT Jonathan Iaione Jr. New York University NY P Alex Weingarten Sr. Cortland NY P Tim Cronin Sr. Oswego State NY P Anthony Brophy Fr. St. John Fisher NY P Brian Reed Jr. RIT NY P Josh Outsen Sr. St. Joseph’s Long Island NY NCAA Div. III New York All-Region Second Team Pos. Player Cl. School State C Paul Ludden Sr. Brockport NY 1B Scott Eisenmenger Jr. St. John Fisher NY 2B Chris Deddo Jr. Maritime NY 3B Seth Douglas Sr. Canton NY SS Trevor Thompson Sr. Ithaca NY OF Jack Walter So. New York University NY OF Lou Doria Jr. St. Joseph’s Long Island NY OF Dom Pirro Sr. Clarkson NY DH Brett Kajganich Sr. RIT NY UT Daniel Zeglen So. RIT NY P Jake Binder So. Ithaca NY P Mitchell Cavanagh Jr. Oswego State NY P Matt Seelinger Sr. Farmingdale NY P Brandon Lubrano Sr. St. Joseph’s Long Island NY RP Brett Bouchard Jr. RIT NY NCAA Div. III New York All-Region Third Team Pos. Player Cl. School State C Dylan Laudano Sr. John Jay NY 1B Colman Hendershot So. New York University NY 2B Jeffrey Ledesma Sr. Lehman NY 2B Jesse Russo Jr. Old Westbury NY 3B Ryan Henchey Sr. Ithaca NY SS Wilson Matos Jr. Canton NY OF Cullen Franz Sr. Alfred State NY OF Dakota Skinner Jr. Keuka NY OF Nate Budge Jr. Cortland NY UT John Condon So. St. Joseph’s Brooklyn NY P Derek Jentz Jr. Staten Island NY P Jeff Cooke Sr. Cortland NY P Jameson Moran So. RIT NY P Ted Wilson Sr. Clarkson NY P Danny Poidomani So. Stevens Institute of Technology NJ New York Position Player of the Year: Brian McLaughlin, Sr., 1B, Maritime New York Pitcher of the Year: Alex Weingarten, Sr., Cortland 2017 Mid-Atlantic-ABCA/Rawlings All-Region Teams NCAA Div. III Mid-Atlantic All-Region First Team Pos. Player Cl. School State C Ryan Orgielewicz Sr. Johns Hopkins MD 1B Cory Fallon Sr. Susquehanna PA 1B Brennan Cotter Jr. Catholic D.C. 2B Dave Tatoian So. Gwynedd-Mercy PA 3B Luke Hohenstein So. Arcadia PA SS Nate Sides So. Alvernia PA OF Chuck Probst Jr. Gettysburg PA OF Ethan Lee-Tyson So. Haverford PA OF Rob DeAngelis Sr. Ramapo NJ DH Nick Cardace Jr. Arcadia PA P Matt Curry Jr. The College of New Jersey NJ P Tim Burek Sr. Misericordia PA P Troy Terzi Jr. Keystone PA P Joe Cirillo Jr. The College of New Jersey NJ P John Catchmark So. Alvernia PA NCAA Div. III Mid-Atlantic All-Region Second Team Pos. Player Cl. School State C Zach Leone Jr. Susquehanna PA C Jordan Draude Sr. Arcadia PA 1B Cam Coons Sr. Alvernia PA 1B Chris Rebar Jr. King’s PA 2B Kyle Fackler Sr. Elizabethtown PA 2B Nick Enos Sr. Widener PA 3B Tommy Epsaro So. DeSales PA SS Conor Reynolds Sr. Johns Hopkins MD SS Vince Rebar Gr. Marywood PA SS Zach Shindler Jr. The College of New Jersey NJ OF Brandon Martinez Sr. Ramapo NJ OF David Iacobucci Sr. Franklin & Marshall PA OF Bryan Gillen So. Arcadia PA OF Jason McCormick Sr. Immaculata PA P Tommy Broyles Sr. Drew NJ P Jon Mierzwa So. Catholic D.C. P Billy O’Neil Jr. Dickinson PA P Miguel Reyes Sr. Keystone PA NCAA Div. III Mid-Atlantic All-Region Third Team Pos. Player Cl. School State C Tim Gorton Jr. Eastern PA 1B Brady Barr Sr. Keystone PA 1B Kevin Kopas Sr. Stevenson MD 1B Tyler Holzapfel Fr. Misericordia PA 2B Preston Amato So. DeSales PA 3B Mike Smith Jr. Johns Hopkins MD SS Ben Furlong Jr. Haverford PA SS Stephen DeBellis So. Widener PA OF “Nick Valori “ Gr. McDaniel MD OF Ben Dubas Jr. Alvernia PA OF Josh Cote Sr. Rutgers-Newark NJ OF Brendan Long Sr. Keystone PA P Eddie Decker Jr. Immaculata PA P Josh Hejka So. Johns Hopkins MD P Mike Occhi Sr. Kean NJ P Elliot Snyder Sr. Widener PA P Jake Kurtz So. Misericordia PA Mid-Atlantic Position Player of the Year: yan Orgielewicz, Sr., C, Johns Hopkins Mid-Atlantic Pitcher of the Year: Joe Cirillo, Jr., The College of New Jersey 2017 South-ABCA/Rawlings All-Region Teams NCAA Div. III South All-Region First Team Pos. Player Cl. School State C Tom LaBriola Sr. Salisbury MD 1B Kyle Mathews Sr. Eastern Mennonite VA 2B Brad Pennington Fr. NC Wesleyan NC 3B Blake Butcher Sr. LaGrange GA SS Tavin Thompson Sr. LaGrange GA OF Joe Hall Sr. Eastern Mennonite VA OF Drew Judson Jr. Hendrix AK OF Cole Migliorini Jr. Randolph-Macon VA OF Trey Mears Sr. Wesley DE DH Jake Loew Sr. Shenandoah VA UT Pete Grasso Sr. Salisbury MD P Stephen Himic Sr. Birmingham-Southern AL P Billy Dimlow So. Emory GA P Ryan Broaderick Jr. LaGrange GA P Colin Morse Jr. Shenandoah VA NCAA Div. III South All-Region Second Team Pos. Player Cl. School State C Dan Cameron Sr. Shenandoah VA 1B Caleb Bloye Jr. Covenant GA 2B Trevor Denton Jr. Guilford NC 2B Jeff Butler So. Randolph-Macon VA 3B Jorge Leon So. Hendrix AR 3B Jack Barry So. Salisbury MD SS Alfred Francis Sr. Berry GA SS Chris Seibert Jr. Wesley DE OF Matt Lillard Jr. Hendrix AR OF Blane Swift Sr. LaGrange GA OF Sean Guida Jr. Roanoke VA OF Justin Erby Sr. Virginia Wesleyan VA DH Casey Bell Sr. LaGrange GA P Ryan Gaines Sr. Birmingham-Southern AL P Michael Thomas Sr. Christopher Newport VA P Jeff Oster Sr. Salisbury MD P Patrick Monteverde Fr. Virginia Wesleyan VA P Jonathan Fleckenstein Sr. LaGrange GA P Tyler Hott Sr. Shenandoah VA NCAA Div. III South All-Region Third Team Pos. Player Cl. School State C Will Hylton Sr. Lynchburg VA 1B Luke Nussman So. Shenandoah VA 2B Tristan Baker So. Shenandoah VA 3B Ryan Weston Sr. Washington & Lee VA SS David Scott Sr. Birmingham-Southern AL SS Trey Akins So. Sewanee TN OF Lane Deaver Sr. Ferrum VA OF Brady Ballstadt So. Piedmont GA OF Abel Arocho Sr. Shenandoah VA OF Seth Brosius Sr. York PA UT Rich Misischia So. Birmingham-Southern AL P Hunter Peck So. Ferrum VA P Piero Amador Jr. Greensboro NC P Andrew Weekley Sr. LaGrange GA P Nick Ferngren Jr. Rhodes TN P Danny Devereux So. Washington & Lee VA All-Region Position Player of the Year: Pete Grasso, Sr., Util., Salisbury All-Region Pitcher of the Year: Ryan Broaderick, Jr., LaGrange 2017 Mideast-ABCA/Rawlings All-Region Teams NCAA Div. III Mideast All-Region First Team Pos. Player Cl. School State C Monroe Donnelly Jr. John Carroll OH 1B Jamie Lackner Sr. Wooster OH 2B Brian Killinger Sr. Adrian MI 3B Ian Velez Sr. La Roche PA SS Michael Wielansky So. Wooster OH OF Ian Mikowski Sr. Adrian MI OF Billy Goodall Jr. Mount Union OH OF Ian Kobernick Sr. Kalamazoo MI OF Nick Vento Sr. Washington & Jefferson PA DH Mitchel Yard Sr. La Roche PA UT Derek Helbing Sr. Washington & Jefferson PA P Phil Mary So. Mount Union OH P Riley Groves Sr. Washington & Jefferson PA P Tommy Parsons Jr. Adrian MI RP TJ Storer Jr. Ohio Northern OH NCAA Div. III Mideast All-Region Second Team Pos. Player Cl. School State C Brendan Mapes So. Oberlin OH 1B David Lemley Sr. La Roche PA 1B Eric Elkus Sr. Earlham IN 2B Scott Sada So. Penn State Behrend PA 2B Tyler Reis So. Waynesburg PA SS Ryan Dorow Sr. Adrian MI SS Nick Gatins Sr. Washington & Jefferson PA SS Matthew McCourt So. Mount Aloysius PA OF Nate Lynch Sr. Earlham IN OF David Burnside So. Rose Hulman IN OF Jack Thompson Sr. DePauw IN UT Ryan Orr Jr. Kalamazoo MI UT Mike Hammel Sr. DePauw IN P Caleb Norton Sr. Otterbein OH P Howie Smith Sr. Earlham IN P Phil Myers So. Penn State Behrend PA P Craig Prince Jr. Otterbein OH P Pierce Banks Fr. Adrian MI P Evan Lovick Jr. Baldwin Wallace OH P David Stover Jr. Marietta OH NCAA Div. III Mideast All-Region Third Team Pos. Player Cl. School State 1B Tyler Holland So. Pitt-Greensburg PA 2B Ben Laumann Jr. Thomas More KY 2B Evan Long Sr. Heidelberg OH 3B Zach Trusk Sr. Rose-Hulman IN OF JP Batts Sr. Hope MI OF Jake Fling Jr. Wooster OH OF Tanner Johnson Jr. Denison OH OF Luis Navedo Sr. La Roche PA OF Brian Carney Sr. Oberlin OH P Nick Bucci So. Thiel PA P Jordan Clark So. Franklin IN P Nanak Saran Jr. Wooster OH P Michael Herrmann Sr. Wabash IN P Michael Houdek Sr. Wooster OH P Jake Shields Sr. Case Western Reserve OH Mideast Position Player of the Year: Michael Wielansky, So., SS, Wooster Mideast Pitcher of the Year: Phil Mary, So., Mount Union 2017 Central-ABCA/Rawlings All-Region Teams NCAA Div. III Central All-Region First Team Pos. Player Cl. School State C Travis Ralls Jr. Greenville IL 1B Walker Breard Jr. Cornell IA 2B Blake Strebler Jr. Westminster MO 3B Michael Mateja So. North Central IL SS Jesse Getz Jr. Greenville IL OF Drake Sykes Sr. Knox IL OF Jake Thumann Sr. Wartburg IA OF Tanner Branneky Sr. Westminster MO UT Ben Havel Sr. Elmhurst IL UT Kyle Uhrich Sr. Webster MO P Jimi Keating Jr. Spalding KY P Taylor Gilson Sr. Wartburg IA P Brad Margolin Sr. Washington MO P Josh Fleming Jr. Webster MO P Michael McCraith So. Wheaton IL NCAA Div. III Central All-Region Second Team Pos. Player Cl. School State C Chris Hill Sr. North Central IL 1B Kam Bruner Sr. Spalding KY 2B Eric Willis Jr. Wartburg IA 3B Joe Silversmith Sr. Luther IA SS Blake Patterson Sr. Spalding KY OF Jalen Davis So. Beloit WI OF Carter Amundsen Jr. Augustana IL OF Seth Griffiths Sr. Central IA OF Max Larsen Jr. Chicago IL OF A. J. Compton Sr. Elmhurst IL OF Ethan Boyer Sr. Fontbonne MO DH AJ Johnson Jr. Carroll WI UT Jason Malkowski Jr. St. Norbert WI P Zach Morgenstern Sr. Augustana IL P Jacob Hadaway Sr. Buena Vista MO P Kyle Olliges Sr. Spalding KY P Jake McMahon Sr. St. Norbert WI P Max Langheinrich Sr. Wartburg IA P Austin Bohling Jr. Wartburg IA NCAA Div. III Central All-Region Third Team Pos. Player Cl. School State C Ian Bohn So. Chicago IL C Cody Hyler Jr. Wartburg IA 1B Kam Sallee Sr. Beloit WI 1B Nick Sotiros Sr. North Central IL 2B Matt Rave Sr. Carthage WI 2B Ben Browdy Sr. Washington MO SS Austin Darmawan Sr. Washington MO OF Connor Hickey So. Chicago IL OF Andrew Shults So. Grinnell IA OF Mason Bruce So. Millikin IL OF Blake Mahoney Jr. Wartburg IA DH Ben Greenway Sr. Fontbonne MO P Kevin Tibor Jr. Carthage WI P Thomas Schaedel Sr. Coe IA P Evan Blunk Sr. North Central IL P Carson Jacques Fr. St. Norbert WI Central Position Player of the Year: Michael Mateja, So., 3B, North Central Central Pitcher of the Year: Josh Fleming, Jr., Webster 2017 Midwest-ABCA/Rawlings All-Region Teams NCAA Div. III Midwest All-Region First Team Pos. Player Cl. School State C Kyle Mrozinski Jr. Wisconsin-Stevens Point WI 1B Josh Marlowe Sr. Augsburg MN 2B Mitch Wilson Jr. Concordia Chicago IL 2B Steve Chamberlain Sr. Wisconsin-Whitewater WI SS Bryan VanDuser So. Concordia Chicago IL OF Wyatt Ulrich Fr. Saint John’s MN OF Jimmy Eagan Sr. Wisconsin-Oshkosh WI OF Bryan Thomas Sr. Concordia Wisconsin WI OF Brett Krause Jr. Wisconsin-Whitewater WI OF Alex Baretta Jr. Macalester MN P Caleb Boushley Sr. Wisconsin-La Crosse WI P Heath Renz Jr. Wisconsin-Whitewater WI P Frank Greco So. Benedictine IL P Henry DeCaster So. St. Thomas MN P Austin Jones Jr. Wisconsin-Whitewater WI NCAA Div. III Midwest All-Region Second Team Pos. Player Cl. School State C Collin Brantner Jr. Macalester MN 1B Brent Spohr Sr. Concordia Chicago IL 1B Tanner Kiser Sr. Benedictine IL 2B Quentin Stuart Sr. Macalester MN 3B Owen Burnikel Jr. MSOE WI 3B Cal Aldridge So. Wisconsin-Whitewater WI SS Tyler Duex Sr. St. Scholastica MN SS Nate Heili So. Wisconsin-La Crosse WI OF Sam Cobbs So. St. Thomas MN OF Ben Buerkle Sr. St. Mary’s MN OF Trent Saharek Sr. Bethany Lutheran MN OF Bryce Marquardt Sr. Bethel MN UT Jake Mathison Jr. St. Olaf MN P Brandyn Olsen Sr. Bethany Lutheran MN P Colan Treml So. Wisconsin-Oshkosh WI P Jake Dickmeyer So. Saint John’s MN P Tyler Christensen Sr. Wisconsin-Stout WI NCAA Div. III Midwest All-Region Third Team Pos. Player Cl. School State C Chandler Erickson Sr. Minnesota Morris MN 1B Blake Fleischman Jr. Wisconsin-Whitewater WI 1B Nick McMullen Jr. Macalester MN 3B Brian Minks Sr. St. Scholastica MN SS Cole Logemann Sr. Rockford IL SS Jordan Kuczynski Sr. Wisconsin-Whitewater WI SS Matt Schubert Sr. Concordia Wisconsin WI OF Steven Neutzling Jr. St. Scholastica MN OF Jake Smith Jr. St. Thomas MN OF Bob Kinne Sr. St. Mary’s MN OF Jimmy Carrington Jr. MSOE WI DH Nick Lehner Sr. Edgewood WI P Mike Formella Jr. Concordia Chicago IL P Steve Gavin Jr. Edgewood WI P Drew Molin Jr. St. Thomas MN P Martin Alcoverde Sr. St. Scholastica MN P Ben Etzell Jr. Saint John’s MN P Dylan Edwards-Gaherty Sr. Macalester MN Midwest Position Player of the Year: Bryan VanDuser, So., SS, Concordia Chicago Midwest Pitcher of the Year: Heath Renz, Jr., Wisconsin-Whitewater 2017 West-ABCA/Rawlings All-Region Teams NCAA Div. III West All-Region First Team Pos. Player Cl. School State C Chris Zapata Jr. Centenary LA 1B Conner Combs Sr. East Texas Baptist TX 1B Barry Casey Jr. UT Dallas TX 2B Tanner Nishioka Sr. Pomona-Pitzer CA 3B Tyler Cook Sr. Chapman CA SS Ben Welch Sr. Pacific Lutheran WA OF Josh Covey Jr. UT Dallas TX OF Zach Gartner So. East Texas Baptist TX OF Scott Hilpert Sr. Linfield OR DH Daniel Williams Sr. Texas-Tyler TX UT Jakob Thomas Jr. La Verne CA P Felix Minjarez Jr. Redlands CA P Jamie Andriot Jr. UT Dallas TX P Cason Cunningham So. Linfield OR RP Aaron Barteau Sr. Mary Hardin-Baylor TX NCAA Div. III West All-Region Second Team Pos. Player Cl. School State C Rainier Aguilar Jr. Redlands CA 1B Jared Love Jr. Chapman CA 2B Landon Packard Sr. Pacific Lutheran WA 3B Ben Andrews Sr. Linfield OR SS Zach Compton Sr. East Texas Baptist TX SS Aaron Quintanilla Sr. Centenary LA OF Michael Schimpf Sr. Centenary LA OF Ben Little Sr. Southwestern TX OF Joseph Zimmer Jr. Whitman WA OF Luke Richter Fr. UT Dallas TX DH Scott Walters Sr. Trinity TX UT Ryan Pladson Sr. Linfield OR P Riley Newman Sr. Linfield OR P Marshall Pautsch Sr. Cal Lutheran CA P Kaleb Kirk Jr. Centenary TX P Cody Brown Sr. Texas-Tyler TX RP Chris Tate Sr. Trinity TX NCAA Div. III West All-Region Third Team Pos. Player Cl. School State C Trey Saito Sr. Cal Lutheran CA 1B Colton Parker Sr. Hardin-Simmons TX 2B Gavin Blodgett Jr. Chapman CA 2B Ryan Burciaga So. UT Dallas TX 3B Connor Scruggs Jr. UT Dallas TX SS Aaron Singh So. Redlands CA OF Gabe Gunter Sr. Cal Lutheran CA OF Bryce Rogan Jr. Pomona-Pitzer CA OF Trenton Buchhorn Sr. Texas-Tyler TX DH Cody Crowder Fr. Centenary LA UT Cole Lavergne Jr. Centenary TX UT Chris Peres So. La Verne CA P Ruben Renteria Jr. UT Dallas TX P Matt Devillier So. Centenary LA P Spencer Backstrom Sr. Pacific OR P Nate Wehner Jr. Cal Lutheran CA RP Reese Read Sr. Texas-Tyler TX RP Miguel Salud Jr. Cal Lutheran CA West Position Player of the Year: Tanner Nishioka, Sr., 2B, Pomona-Pitzer West Pitcher of the Year: Felix Minjarez, Jr., Redlands